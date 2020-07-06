Банк ДОМ.РФ улучшил условия по дебетовым картам — теперь карты доступны клиентам без комиссии за обслуживание, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Изменения распространяются и на мультивалютные карты банка, которые можно открыть одновременно в трех валютах: рубли, доллары и евро. Для обычных дебетовых карт комиссия за обслуживание не взимается при сумме торгового оборота от 5 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе.

На бесплатное обслуживание могут рассчитывать и держатели карт, получившие в банке ипотечный или нецелевой кредит или оформившие вклад (накопительный счет) в размере от 100 тыс. рублей вне зависимости от суммы оборота по карте.

Воспользоваться бесплатным обслуживанием могут также клиенты — держатели карты «Мир», получающие на нее пенсию. Для клиентов — держателей мультивалютных карт обслуживание бесплатно при месячном торговом обороте от 15 тыс. рублей, а также при открытии вклада (накопительного счета) на сумму от 500 тыс. рублей.

По картам предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк в размере 5% на товары категории «Дом» «АЗС», «Образование» и «Книги», а также 0,5% на другие категории. Снятие наличных с карт без комиссии — в любых банкоматах в России и за рубежом.

