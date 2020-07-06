Вопрос о пересмотре Никосией своих решений о предоставлении кипрского гражданства ряду россиян в обмен на инвестиции никак не обсуждается на переговорах министерств финансов Кипра и РФ о выработке нового налогового соглашения между двумя странами. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в правительстве Республики Кипр. Он также подтвердил, что кипрские власти предоставили ответ парламентарию из Германии Петеру Байеру, который проявил заинтересованность деятельностью экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал законными требования Промсвязьбанка к десяти иностранным фирмам и постановил обязать компанию экс-бенефициаров Промсвязьбанка Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с этими братьями структур вернуть банку 32,7 млрд рублей и 505 млн долларов. Согласно заявлению Промсвязьбанка, его акционеры продали ценные бумаги кредитного учреждения самому банку 14 декабря 2017 года — за день до объявления о санации, после которой по закону стоимость этих бумаг упала и составила менее 1 рубля.

Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых Попытки расследовать сделки братьев Ананьевых за рубежом предпринимают бывшие VIP-вкладчики Промсвязьбанка.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта 2020 года предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж, в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, отметил глава государства, попросив Кабинет организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

СМИ: Кипр предложил России внести изменения в новый вариант налогового соглашения Российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк.

На совещании Путина с членами правительства 1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, российское правительство, как и обсуждалось президентом и премьером, начало именно с Кипра и что Кабинет направил властям островной республики письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.