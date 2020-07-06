Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) снижает сумму минимального первоначального взноса по программе ипотечного кредитования «Новостройка с господдержкой — 2020» с 20% до 15%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках программы льготная ставка кредитования составляет 6,25%. Кредит может взять любой гражданин РФ для приобретения квартиры на этапе строительства по договору долевого участия или купить построенную квартиру у застройщика по договору.

«Воспользоваться предложением может широкая аудитория клиентов, так как программой предусмотрены гибкие требования к заемщикам: возраст — не моложе 22 лет, с условием, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения 65 лет. Трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее трех месяцев. Срок кредитования по данной программе — от одного года до 30 лет», — напоминают в банке.

Минимальная сумма займа — 100 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 6 млн рублей — для остальных регионов.