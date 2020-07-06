Правительство поддержало инициативу Общероссийского народного фронта о штрафовании банков за «выбивание» кредитных долгов, сообщает пресс-служба ОНФ.

«На заседании комиссии правительства России по законопроектной деятельности были рассмотрены и поддержаны поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающиеся привлечения банков и их служащих к ответственности за нарушения при коммуникации с должниками», — говорится в сообщении.

Ранее активисты ОНФ неоднократно заявляли о таких злоупотреблениях со стороны некоторых представителей банковского сообщества. В ноябре 2019 года член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о штрафовании банков за нарушения, допущенные при взимании кредитных долгов.

Законодательная инициатива получила официальный положительный отзыв правительства РФ. Кроме того, законопроект был концептуально поддержан комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Народный фронт приветствует рассмотрение и поддержку аналогичной инициативы на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

«Мы благодарны правительству за повторное внимание к этому актуальному вопросу, — отметила Костенко. — В рамках ОНФ постоянно собирается информация с мест, и мы видим, что проблема по-прежнему актуальна, банки продолжают нарушать правила взаимодействия с должником при взыскании долга. Мы уже внесли законопроект, который решит эту проблему. Законопроект еще зимой получил положительный отзыв правительства РФ, сейчас идея закрепить ответственность для банков вновь обсуждена уже на уровне правительственной комиссии по законопроектной деятельности, и мы надеемся, что такая активная позиция исполнительной власти позволит в самое ближайшее время внести необходимые поправки в КоАП и покончит с безнаказанностью некоторых банков».