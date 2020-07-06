Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,2% и составил 2 835,18 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,97% до отметки 1 247,14 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 3,06% «ЛУКОЙЛа» — на 1,08%, «Газпрома» — на 1,39%, «АЛРОСы» — на 0,82%, Сбербанка — на 1,8%. Российский фондовый рынок в понедельник смог продолжить тенденцию к росту конца прошлой недели, чему способствовал позитивный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Покупки в российских бумагах поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 43 долларов за баррель. Также наш рынок поддержала динамика западных фондовых площадок», — комментирует эксперт.

По его словам, инвесторы продолжают игнорировать существенные риски для мировой экономики в виде активизации пандемии и проблем в отношениях между США и Китаем, что позволяет рынкам демонстрировать позитивную динамику.

«При этом в ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи установил новые максимумы с середины марта, в моменте поднявшись выше 2 850 пунктов. Однако для удержания позиций над этим сопротивлением сил у рынка не хватило, в результате чего часть роста была скомпенсирована, а индекс Мосбиржи сохранил позиции в диапазоне 2 800—2 850 пунктов», — говорит аналитик.

Он отмечает, что эксперты продолжают скептически оценивать текущий рост, опасаясь активизации продаж как на мировых, так и на российском рынке. Кроме рисков пандемии и роста напряжения между США и Китаем негативное влияние на рисковые активы может оказать старт сезона отчетностей компаний в США. «Слабые данные за второй квартал и ухудшение прогнозов по показателям до конца года могут спровоцировать волну продаж на рынках акций», — предупреждает Зварич.