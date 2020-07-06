Рубль завершил основную валютную сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 33 копейки к предыдущему закрытию и составил 71,695 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,3 тыс. сделок на 2,87 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,7975—72,1 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,0425 рубля, увеличившись на 75 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,2 тыс. сделок на 232,1 млн евро по курсам от 79,9525 до 81,5575 рубля за евро.

Снижение рубля прошло на позитивном внешнем фоне подъема на рынке энергоносителей и некоторого укрепления валют развивающихся стран, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Негативным фактором для национальной валюты могло стать объявление объемов продажи валюты по бюджетному правилу, которые с 8 июля по 6 августа составят 125,6 миллиарда рублей, что соответствует суточному объему порядка 5,7 миллиарда рублей», — полагает эксперт.



Данный показатель, поясняет аналитик, существенно меньше текущих ежедневных продаж валюты — порядка 10,2 млрд рублей. В результате инвесторы заранее начали отыгрывать снижение поддержки рубля со стороны данного фактора, что и привело к ослаблению национальной валюты. При этом к концу сессии рубль смог отыграть часть потерь по отношению к доллару, что может быть связано с ослаблением американской валюты на международном валютном рынке.

«В результате пара доллар/рубль продолжает движение в рамках нижней половины диапазона 70—75 рублей. При этом ближайшими сопротивлениями для американской валюты служат отметки 73 и 75 рублей», — заключает Зварич.