Банк «Возрождение» приглашает принять участие в акции «Приведи друга». По ее условиям действующий клиент «Возрождения» может рекомендовать продукты банка своим друзьям, в случае если его друзья воспользуются рекомендацией и оформят продукт банка, то каждый из них может получить денежное вознаграждение до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Акция действует на территории Москвы и Московской области до 31 августа 2020 года.



«Для участия в акции необходим прокомод, который клиент может получить, обратившись в отделение «Возрождения», а также в мобильном приложении банка. Передать полученный промокод можно неограниченному числу знакомых. При оформлении ими любого из акционных продуктов с использованием промокода денежное вознаграждение получают все участники акции», — говорится в релизе.

Банковские продукты, участвующие в акции: вклад «Мой доход», кредитная #Непростокарта, дебетовая #Непростокарта (в рамках индивидуального зарплатного проекта), кредит «Для полного счастья» (в том числе рефинансирование) и все ипотечные программы.