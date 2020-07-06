ВТБ и девелоперская группа компаний «Инград» разработали программу субсидированной ипотеки по проектам, финансируемым банком. В рамках пилотного проекта уровень ставки по ипотеке снижен до 1—4,6% благодаря использованию эскроу-счетов и ипотечным программам поддержки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Первым проектом Ingrad, где реализуется данная программа, стал жилой квартал RiverSky на Симоновской набережной в Москве. Здесь предлагается специальная ставка по ипотеке в размере 1% в рамках программы «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми с базовой ставкой 5%», — говорится в релизе.

Для остальных клиентов ставка по программе — 4,6%.

Таким образом, дисконт от базовой ставки в рамках предложения составляет 4%. Данные условия действуют на отдельные квартиры до момента ввода объекта в эксплуатацию. ЖК «RiverSky» будет введен в эксплуатацию летом 2022 года.