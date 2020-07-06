Райффайзенбанк приостановил прием заявок в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020», по которой банк предлагал кредит под 6,19%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Райффайзенбанк приостановил прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,19%, учитывая информацию «ДОМ.РФ» о равномерном сокращении лимита всем банкам-партнерам», — сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что для клиентов, которые получили одобрение по ипотеке по ставке 6,19%, условия сделки сохраняются. Кроме того, клиенты, которые подали заявку по программе до 6 июля 2020 года, получат льготную ставку вне зависимости от даты одобрения.

«Мы ищем возможности и разрабатываем варианты возвращения программы в линейку ипотечных предложений банка. На данный момент Райффайзенбанк предлагает одни из самых выгодных ставок на рынке», — добавили в банке.

Райффайзенбанк стал первым из российских банков, который исчерпал выделенный лимит по льготной ипотеке благодаря спросу со стороны клиентов и динамическому росту объемов выдач в мае и июне, уточнили в кредитной организации.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля 2020 года. Оператором программы выступает компания «ДОМ.РФ». Ипотеку с господдержкой по льготной ставке можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.