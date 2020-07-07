Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе «Траста», заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России — группы ПИК — Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании претензий, сообщила РБК пресс-служба банка: они касаются долга по дефолтным облигациям компании «Эквилибриум». Долг превышает 10 млрд рублей, пишет РБК , ссылаясь на пресс-службу банка.

Долги бывших компаний Гордеева перед «Трастом» складываются из двух частей — дефолтных облигаций «Эквилибриума» на 10,6 млрд рублей и кредитов, выданных на постройку торгово-развлекательного центра «Ривьера» одноименной компании, на 42,6 млрд рублей. Заключенное соглашение касается именно долга «Эквилибриума», следует из сообщения «Траста». В пресс-службе банка сказали, что пока предмета для продолжения переговоров нет, уточнив, что они начались до подачи заявления о банкротстве «Эквилибриума». Оба предприятия во время появления долговых обязательств принадлежали структурам, связанным с Гордеевым, а сейчас ими владеет венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши. Средства привлекались с помощью банка «Открытие» до его санации в 2017 году.

Компания «Хорус-Финанс» (принадлежала Horus Retail Principal B.V. из группы Гордеева) в 2014 году разместила три выпуска пятилетних облигаций — каждый по 5 млрд рублей. Андеррайтером выступил банк «Открытие». Облигации были получены Банком непрофильных активов от пенсионных фондов, входивших в группу «Открытие»: на средства от их размещения должны были строиться ТРЦ «Подольск Молл» и «Ярославка Молл» в Подмосковье. Один выпуск «Хорус-Финанс» погасила, а два других ушли в дефолт в 2019 году. К тому моменту компания сменила название на «Эквилибриум», также у нее сменился собственник. Ее владельцем вместо Horus Retail Principal B.V. стал киргизский венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund, которым управляет KLS Securities предпринимателя Владимира Кирюши. В феврале 2020 года «Траст» выиграл иск против «Эквилибриума» о взыскании 10,6 млрд рублей и вскоре подал заявление о банкротстве этой компании.

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Подписанное «Трастом» и Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании взаимных претензий в отношении «Эквилибриума» предполагает полное урегулирование претензий. Как заметил первый зампред «Траста» Михаил Хабаров, банк готов к мирному урегулированию споров с должниками, которые не пытаются уйти от ответственности, и открыт для честных и конструктивных переговоров.

Также у «Траста» есть требования на 42 млрд рублей к компании «Ривьера», находящейся в стадии банкротства. Строительство ТРЦ под первоначальным названием «Ривер Молл» началось в 2006 году, в 2014-м стало известно, что проект выкупила Praktika Development Гордеева, объявив об инвестициях на 500 млн долларов в строительство. В декабре 2013-го, как следует из решения Арбитражного суда Москвы, «Ривьера» взяла кредит на 631 млн долларов в «Открытии». Позднее застройщик отчитался, что потратил на достройку центра 250 млн долларов. «Ривьеру» также купил KLS Eurasia Venture Fund в 2018 году.

По словам экспертов, по российскому законодательству возможно погашение долгов за третье лицо: Гордеев мог согласиться выплатить долги за киргизский фонд, и теперь «Эквилибриум» должен будет ему или другой структуре, которая заплатит деньги. Нынешнее соглашение может быть частью пакетной сделки: в таком случае в споре о «Ривьере» «Траст» может ограничиться взысканием залога, и тогда recovery rate по всему кейсу составит 50—70%, считают эксперты.