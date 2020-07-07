За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей возросла с 38,1% до 44,6%, одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. рублей. Об этом пишет РБК , ссылаясь на опрос СК «Росгосстрах жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Согласно опросу, наибольшее число россиян живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Доля этой группы за время пандемии выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне. Больше всего граждан с таким доходом проживают в Кабардино-Балкарии (56,3%), Астраханской области (55%), Ставропольском крае (52,6%), в Новгородской (42,9%) и Волгоградской (48,3%) областях. Доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тыс. рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля респондентов с доходом выше 25 тыс. рублей уменьшилась с 36,2% до 27,1%.

Доля респондентов со среднемесячным доходом от 15 тыс. до 25 тыс. рублей выросла с 25,6% в феврале до 28,2% в июне. Больше всего жителей с таким доходом в Хабаровском крае (50%), Московской (43,8%), Белгородской (41,7%), Владимирской (40%) и Свердловской (39,1%) областях. О среднем доходе на уровне менее 5 тыс. рублей в месяц сообщили 8,1% респондентов. Наибольшая доля опрошенных с доходом до 5 тыс. рублей — в Хабаровском крае (30%), Забайкальском крае (25%), Кабардино-Балкарии (25%), Волгоградской (24,1%) и Оренбургской (17,9%) областях. Доля россиян с доходом 25—35 тыс. рублей снизилась с 15,3% в феврале до 13% в июне, с доходом 35—50 тыс. рублей — с 11,5% до 8,5%, а с доходом 50—100 тыс. рублей уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%. Доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей, наоборот, выросла с 1,8% до 2,1%. Жителей с доходом 50—100 тыс. рублей больше всего в ЯНАО (33,3%), в Московской области (18,8%), Москве (17,5%), ХМАО (11,1%) и Мурманской области (10,5%). С доходом от 100 тыс. рублей — в Москве (15%), Мурманской (10,5%), Тюменской (5,6%), Ростовской (5,6%) и Астраханской (5%) областях.

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни» Мужчины хотели бы семейный бюджет 88,4 тыс. рублей, а женщины — 83,6 тыс. рублей, указали эксперты.

Половина (50,3%) респондентов в ходе июньского опроса сообщили, что уровень их дохода и членов семьи не изменился с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции; 19,7% отмечают «значительное» сокращение среднемесячного дохода с марта, например, один из членов семьи потерял заработок; 16,5% рассказали о снижении дохода одного или нескольких членов их семьи; каждый десятый потерял заработок полностью. Также более 60% россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике. Около 42% опрошенных сообщили, что их бытовые расходы во время пандемии не изменились; 37,3% респондентов указали на рост трат на продукты, маски и антисептики; 4,1% сообщили, что их расходы выросли из-за поездок на такси. Меньше стали тратить 14,6% опрошенных; 32,4% респондентов вынуждены были отказаться от трат на «мелкие удовольствия»; 43,8% отметили, что из-за невысоких доходов и до кризиса не «тратили на себя», поэтому вынужденного отказа от таких трат не было.

По мнению экспертов ВШЭ, падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во II квартале 2020 года, даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения, может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам текущего года реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.