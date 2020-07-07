МСП, микропредприятия, крупный бизнес и индивидуальные предприниматели заключили кредитных соглашений на сумму около 300 млрд рублей, в том числе 90,6 млрд выделено на кредиты на фонд оплаты труда под 0% (36,4 тыс. кредитных соглашений) и 209,3 млрд — на ФОТ под 2% (84,3 тыс. кредитных соглашений). Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития, представленные во вторник.

Антикризисные меры правительства включают также предоставление субсидий на заработную плату, которые выдаются из расчета 12 130 рублей на сохраненное рабочее место в месяц. В апреле удалось поддержать 3,64 млн рабочих мест, а в мае — 3,54 млн: это более 23% занятых в МСП и порядка 5% занятых в целом по экономике. При этом основная масса субсидий пошла на поддержку микропредприятий, в том числе ИП без работников.

В отдельном сообщении МЭР говорится, что программа льготного кредитования на возобновление деятельности под 2% поможет поддержать более 3 млн рабочих мест. «Программа льготного кредитования на возобновление деятельности под 2% поможет поддержать более 3 млн рабочих мест. Спустя месяц с момента старта программы банки одобрили 134 тыс. кредитов на сумму более 315,6 млрд рублей. Заключено уже 84,3 тыс. кредитов на сумму 209,2 млрд рублей», — отмечается в релизе. Основную массу кредитов выдают Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, МСП Банк, РНКБ.

В июне правительство РФ расширило лимит по программе с 352 млрд до 468 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин отметил востребованность программы, спрос на которую значительно превысил изначальные ожидания, подчеркивают в МЭР.

Программа кредитования под 2% позволяет заемщику списать кредит и проценты по нему в случае сохранения занятости на момент завершения кредитного договора.



В свою очередь программа кредитования предприятий на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (кредиты под 0%), сумма которой составила 90,6 млрд рублей по 36,4 тыс. кредитных договоров, коснулась 1,2 млн занятых.