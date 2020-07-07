Средний размер выданных автокредитов в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,1% и составил 726,7 тыс. рублей (в апреле 2020 года — 712 тыс. рублей), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года средний размер автокредитов снизился менее значительно — на 4,9% (в мае 2019 года — 764 тыс. рублей).

В мае 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составило 675 баллов.

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,2401 млн рублей), Московской области (1,007 млн рублей), Санкт-Петербурге (901,5 тыс. рублей), Краснодарском крае (885,7 тыс. рублей), а также в Ленинградской области (878,1 тыс. рублей).

Наибольший рост среднего чека выданных автокредитов в мае продемонстрировали Кемеровская (плюс 27,8%), Омская (плюс 10,7%), Тульская (плюс 6,2%), Самарская (плюс 5,7%) и Ленинградская (плюс 4,9%) области. Самое большое снижение данного показателя было отмечено в Пермском (минус 11,6%) и Красноярском (минус 10,6%) краях, а также в Волгоградской области (минус 9,5%), Ставропольском крае (минус 8,2%) и Тюменской области (минус 7,4%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер кредита на покупку авто по сравнению с апрелем снизился на 2,3% и 4,7% соответственно.