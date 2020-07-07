Банк ВТБ открыл автолизинговой компании «Европлан» кредитную линию объемом 25 млрд рублей со сроком траншей до трех лет. Сообщения об этом распространили во вторник кредитор и заемщик.

Компания направит средства на финансирование лизинговых сделок.

«Европлан» сотрудничает с ВТБ с 2013 года. «При принятии решения о кредитовании учитывалось успешное долгосрочное партнерство, безупречная кредитная история компании и ее многолетнее лидерство на рынке автолизинга в России», — отмечают в ВТБ.

«Мы считаем эту сделку важным этапом развития сотрудничества со своим давним партнером и уверены, что это позволит компании успешно реализовать ее бизнес-планы», — комментирует первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.



«Мы продолжали закупать транспорт, необходимый нашим клиентам для их деятельности, и сейчас действуем максимально активно, выводим на рынок новые продукты и услуги», — отметил в свою очередь генеральный директор ЛК «Европлан» Александр Михайлов, подчеркнув, что стабильное финансирование от одного из крупнейших банков позволит компании активнее развиваться.