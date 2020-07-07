Ник Хатт назначен председателем правления VTB Bank (Europe) SE. Об этом сообщили в ВТБ, уточнив, что в данной должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития банка на европейском рынке с фокусом на дальнейшее увеличение объемов кредитования, осуществление торговых операций для европейских и российских клиентов и разработку индивидуальных финансовых решений и услуг, которые включают различные виды активов и продуктов.

На посту председателя правления банка VTB Bank (Europe) Хатт сменит Артура Илиява, который покидает группу ВТБ, следует из релиза.

VTB Capital PLC возглавит Марк Ричардсон после одобрения со стороны регуляторных органов Великобритании. «В течение десяти лет работы в «ВТБ Капитале» Марк Ричардсон занимал должности главы глобального департамента операций на рынке акций и вице-президента VTB Capital International», — уточняется в релизе.

«Хотели бы поблагодарить Артура Илиява, который руководил банком, в том числе во время объединения трех наших банков в континентальной Европе в одно новое юридическое лицо — VTB Bank (Europe) SE, что позволило повысить операционную эффективность наших европейских структур. На протяжении последних нескольких лет мы уделяли особое внимание операционной деятельности в Европе, и я считаю, что Ник Хатт, который обладает обширным опытом работы в группе ВТБ и инвестиционно-банковском бизнесе, поможет команде VTB Bank (Europe) SE добиться дальнейшего роста показателей за счет создания новых востребованных продуктов и услуг. Уверен, что Марк Ричардсон, который долгое время эффективно управлял департаментом акций «ВТБ Капитала», в новой должности будет способствовать удержанию лидирующих позиций инвестиционного банка в дальнейшем», — комментирует кадровые перестановки первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

Ник Хатт присоединился к команде «ВТБ Капитала» в 2008 году и отвечал за международную деятельность финансового подразделения компании. В 2014 году он возглавил VTB Capital PLC. До прихода в «ВТБ Капитал» он в течение 11 лет занимал руководящие позиции в финансовых подразделениях инвестиционно-банковского бизнеса, в том числе работал глобальным руководителем службы внутреннего контроля на развивающихся рынках Deutsche Bank.



Ник Хатт с отличием окончил факультет физики Университета Лафборо, а также имеет диплом бухгалтера Сертифицированного института специалистов по управленческому учету (CIMA), базирующегося в Британии.