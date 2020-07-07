Пенсионеры смогут получить рассрочку на выплату долгов по кредитам, а бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей — на взыскание задолженности имущественного характера. Соответствующие законодательные поправки приняла в третьем, окончательном чтении Госдума РФ, сообщается на ее сайте.

Речь идет о законе «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». Среди его авторов — руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Вслед за арендными, налоговыми и кредитными каникулами мы предлагаем ввести так называемые исполнительные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в период пандемии, а также для пенсионеров, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов», — пояснил суть изменений Хинштейн.

Льготный режим может затронуть примерно 3 млн организаций и индивидуальных предпринимателей и более 1,5 млн пенсионеров, имеющих просроченную задолженность.

На рассрочку по долгам могут рассчитывать пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда и не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества. Их долг по кредитному договору не должен превышать 1 млн рублей.

Также рассрочку могут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса, из отраслей экономики, наиболее сильно пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Их долг не должен превышать 15 млн рублей.

Рассрочка для пенсионеров предоставляется на долги по кредитному договору, для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП из наиболее сильно пострадавших отраслей — на взыскание задолженности имущественного характера.

Пенсионерам рассрочка предоставляется однократно сроком до 1 июля 2022 года, бизнесу — до 1 августа 2021 года.

«Для получения рассрочки не потребуется прибегать к помощи судебных инстанций, достаточно обращения непосредственно в Федеральную службу судебных приставов», — указывает председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Имеются ограничения по предоставлению рассрочки: в частности, рассрочка по долгу не будет распространяться на предпринимателей, имеющих долги по выплате зарплат работникам.

Также новый закон предполагает, что до 31 декабря 2020 года в отношении граждан-должников не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств.



Кроме того, судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионеров.