Прошлая неделя стала лучшей с начала апреля с точки зрения потребительской активности. Соответствующий индекс аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru вырос с 71,8 до 76,3 пункта из 100, указано в сообщении кредитной организации.

«Активно всплывает на поверхность потребительского спроса туризм», — пишут аналитики, изучившие ситуацию на рынке в период с 29 июня по 5 июля. «За неделю на гостиницы потребители потратили в полтора раза больше, чем семью днями ранее, отрасль восстановила 39% спроса по сравнению с прошлым годом. Взлетели и расходы на авиабилеты — одним словом, россияне собрались в отпуск», — констатируют в Сбербанке.

По информации лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные», траты жителей России на прошлой неделе выросли по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 6,2%, по сравнению с прошлым годом — на 0,1%.

«Всплеск, круги трат от которого будут расходиться еще две — три недели, произошел 2—3 июля. Именно тогда наши сограждане получили социальные выплаты», — поясняют аналитики.

Оператор онлайн-касс «Эвотор», входящий в группу Сбербанка, подтвердил: торговый оборот за неделю вырос на 8,7%.

Эксперты проанализировали, на что россияне тратили соцвыплаты. «Во-первых, обновили свой гардероб: траты на одежду и обувь за неделю выросли на 15%. Во-вторых, потребитель вспомнил народную мудрость: «В любой непонятной ситуации покупай диван и телевизор». Объем расходов на бытовую технику и электронику дал прирост в 28,2% относительно 2019 года, на мебель — в 19,9%, на товары для ремонта — в 10,1%», — указано в обзоре.

Также выяснилось, что «после малоподвижных трех месяцев россияне с удовольствием «инвестируют» в спорт: индустрия фитнеса расправляет спину и начинает играть мускулами, показывая полуторапроцентный прирост к 2019 году. Быстро заполняются посетителями кафе, бары и рестораны — отрасль восстановила уже 76,2% от прошлогоднего уровня, хотя неделей раньше она приблизилась к 2019-му лишь наполовину».



Новое исследование на SberIndex.ru дает основания полагать, что государственная поддержка повысит объем спроса по итогам всего июля на 5—7%, заключают в Сбербанке.

