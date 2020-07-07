Банк «Акцепт» предоставляет всем клиентам прямой доступ на Московскую биржу, используя программное обеспечение Quik, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Программа Quik предназначена для просмотра, анализа биржевых котировок, а также самостоятельного заключения сделок с иностранной валютой в режиме реального времени», — говорится в релизе.
С программой Quik доступно:
- самостоятельное совершение онлайн-сделок с валютой;
- котировки онлайн, выставление стакана с «желаемым курсом»;
- отчеты и графики для анализа;
- минимальные комиссии за сделку;
- сделки с 10:00 до 23:50 по московскому времени.