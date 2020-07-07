Московский Кредитный Банк (МКБ) снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, а также в рамках акционных предложений, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Самые выгодные условия предусмотрены в рамках кредита наличными для пенсионеров «Кредит Гранд» — 7,5% годовых. В рамках акции «Время возможностей» ставка по кредиту понижена на 2 процентных пункта и составляет 8,9%. В рамках стандартных нецелевых потребительских кредитов вставки начинаются от 11,5%», — говорится в релизе.

МКБ также сократил срок рассмотрения заявки по потребительским кредитам. Теперь время ожидания решения банка занимает от пяти минут.

В рамках линейки нецелевых потребительских кредитов МКБ можно получить до 5 млн рублей наличными на срок до 15 лет.