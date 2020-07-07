Минэкономразвития опровергает данные о резком падении доходов населения. В I квартале доходы росли в номинальном и реальном выражении, говорится в сообщении ведомства.

«В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения. В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%. За период с января по март 2020 года зарплаты росли как в номинальном, так и в реальном выражении (рост в марте 2020 года к марту 2019 года составил 8,6%, к февралю 2020 года — 7,7%). В апреле, в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 млрд рублей в период с 16—30 июня против 108 млрд рублей. Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось.