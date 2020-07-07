Глава компании QIWI Борис Ким рассказал о причинах, по которым QIWI пришлось принять решение о сворачивании проекта «Рокетбанк».



«Мы купили «Рокетбанк» вместе с банком для малого предпринимательства «Точка» по нескольким соображениям. Нам нужна была в нашей экосистеме дебетовая карта. Также у нас был проект «Совесть» и нам нужно было фондирование. Более дешевое фондирование можно использовать за счет дебетового продукта. Кроме того, нам нравилась команда «Рокетбанка». Но нам не удалось эффективно использовать депозиты и фондирование «Рокетбанка» для проекта «Совесть», потому что она [«Совесть»] менее доходна, чем обычная кредитка, так как это рассрочка. Поэтому мы приняли решение продать «Рокетбанк», — пояснил в новом выпуске видеопроекта ТАСС Fintech Show Ким.

По его словам, клиенты «Рокетбанка» оказались не тем целевым сегментом, который мог бы заинтересоваться картой «Совесть».

«Разные люди брали кредит «Совести» и пользовались услугами «Рокетбанка». Пользователи «Рокетбанка» заточены на классическую кредитную карту со всеми ее преимуществами», — отметил Ким. Кроме того, Рокетбанк не удалось интегрировать в QIWI-кошелек, добавил он.

Глава QIWI напомнил, что совет директоров принял решение свернуть «Рокетбанк» еще в 2019 году, и этот шаг не связан с текущим кризисом. Проект искал покупателя в течение прошлого года, но не нашел его.

«Рокетбанк» сворачивает деятельность Ликвидация будет завершена к концу 2020 года.

В марте компания объявила, что больше не будет привлекать новых клиентов в «Рокетбанк» и повысит тарифы на обслуживание карт. В QIWI полагают, что к концу года «абсолютное большинство» клиентов «Рокетбанка» перейдут в другие кредитные организации. При этом компания пока не раскрывает, сколько клиентов покинули «Рокетбанк» после повышения тарифов.

Например, по данным Тинькофф Банка, в рамках совместной с QIWI акции более 50 тыс. клиентов «Рокетбанка» уже перешли в «Тинькофф».