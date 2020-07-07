Самую большую зарплату за работу на «удаленке» в России получают главные бухгалтеры — до 250 тыс. рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала «Работа.ру», имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Речь, как поясняют авторы исследования, идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом.

«Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой», — говорится в отчете.

Доход переводчика с английского языка на «удаленке» может составить от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, итоговый заработок будет зависеть от количества выполненных заказов. При этом он может выбирать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.

Высокую зарплату и удаленную работу предлагают и в сфере продаж. Например, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургских компаний может зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц, а итоговая сумма заработной платы будет определяться процентами от продаж. Успешный кандидат на эту позицию должен иметь опыт работы от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также подготовки коммерческих предложений и презентаций.

Зарплату до 120 тыс. рублей при дистанционной работе также может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года, который должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах «Яндекс.Директ», Google AdWords , настраивать аналитику в Google Analytics, «Яндекс.Метрике» и анализировать эффективность рекламных источников.

Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают профессионалам IT-сферы, свидетельствуют данные исследования. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тыс. рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.