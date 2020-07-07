Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Ноосфера» на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, чувствительной позицией по капиталу, слабыми показателями рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов и ликвидностью, а также слабыми оценками корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, ключевым компонентом активов банка выступают депозиты, размещенные в Банке России, объем которых за период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020-го вырос на 42% до 1,1 млрд рублей. На клиентский кредитный портфель банка, состоящий преимущественно из ссуд юрлиц и ИП, приходится порядка 16% активов банка.

Адекватная позиция по ликвидности при удовлетворительной структуре фондирования обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 1 июня 2020-го ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства), при отсутствии рыночных источников привлечения дополнительной ликвидности (на 1 июня 2019-го у банка отсутствует портфель ценных бумаг, а также открытые лимиты на рынке МБК), заключили аналитики.

