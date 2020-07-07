Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) договорились о совместном формировании, актуализации и продвижении индексов в области устойчивого развития, говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Индексы станут первым в России инструментом интегрированной оценки результатов деятельности компаний, который включит в себя как индикаторы финансовой устойчивости, так и динамику показателей ESG. Индекс корпоративной устойчивости будет рассчитываться экспертами АКРА для компаний, включенных в индексы РСПП, в соответствии с моделью, сформированной рейтинговым агентством», — говорится в релизе.

Как пояснил президент РСПП Александр Шохин, индексы РСПП по устойчивому развитию представляют собой комплекс инструментов независимой оценки деятельности компаний через их публичную отчетность, который позволяет перевести разговор о корпоративной ответственности, открытости, устойчивости бизнеса и его вкладе в общественное устойчивое развитие на язык конкретных, сравнимых и верифицируемых показателей.

«В основе индексов лежит анализ прежде всего той информации, которая поддается количественной оценке (наличие определенных показателей, их значение, полнота раскрытия). В нашей линейке инструментов на сегодняшний день есть два взаимосвязанных индекса — «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Первый показывает полноту и качество раскрытия информации, отражает оказываемое компаниями воздействие и определяет выборку для второго. Второй является индексом динамики результативности, отражающим направленность движения с учетом факторов устойчивого развития», — прокомментировал Шохин.

«Индексы РСПП — очень важный и актуальный инструмент в создании и поддержании современной системы устойчивого развития бизнеса в России, и мы рады поделиться своим уникальным опытом и наработками в сфере оценки рисков ESG для содействия повышению прозрачности деятельности российских компаний и их инвестиционной привлекательности», — заявил генеральный директор АКРА Михаил Сухов.