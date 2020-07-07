Российские банки в мае выдали 85 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 198,7 млрд рублей, говорится в информационном бюллетене Банка России «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» , который публикуется с 7 июля.



«В мае 2020 года банки предоставили 85 тыс. ИЖК на общую сумму 198,7 млрд рублей. Объем предоставленных в мае ИЖК снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 4,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — отмечается в материалах.

Как указывает регулятор, на рынке ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в мае 2020 года сохранялась тенденция к снижению процентных ставок.

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, понизилась до 7,4% против 8,32% в апреле 2020 года (в мае 2019-го ставка составляла 10,53%).

Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 июня 2020 года составила 8,1 трлн рублей, увеличившись за месяц на 54,6 млрд, а за год — на 989,9 млрд. Доля просроченной задолженности по ИЖК на 1 июня 2020-го сохраняется на уровне 1%.