ВТБ согласился в июле — августе реализовать пилотный проект по верификации физлиц с помощью биометрических данных, пишет «Коммерсант». Операции в дистанционных банковских каналах обслуживания (ДБО) будут подтверждаться с использованием данных Единой биометрической системы (ЕБС), что должно заменить использование СМС, push-уведомлений, звонков в контакт-центр. В ВТБ сообщили, что в настоящее время ожидают от «Ростелекома» окончания доработки технологии для дальнейшего ее использования в сервисах ВТБ: в мобильном приложении для подтверждения высокорисковых операций и в офисах банка для верификации на входе, навигации по залу, при обслуживании на фронт-линии.

Ассоциация «Финтех» (АФТ) разослала своим участникам письмо «Статус реализации проекта «Удаленная идентификация», где отмечается, что согласование изменений в законопроект, расширяющий сбор и использование биометрии, не завершено, но работа над распространением биометрии продолжается. Как отмечается в письме, ВТБ не единственный банк, который мог бы внедрить данный сервис.

ФСБ выступила против расширенного использования биометрической системы
ФСБ выступила против расширенного использования биометрической системы

Вокруг законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации граждан развернулась дискуссия.

В банках сочли нецелесообразным использование ЕБС для подтверждения операций, так как для этих целей проще использовать собственные решения, не завязанные на внешние интеграции с государственными системами. В Тинькофф Банке отметили, что кредитная организация уже использует распознавание речи в кол-центре как дополнительный фактор верификации и в момент подтверждения трансакций, в ближайшее время будет запущено подтверждение трансакций в мобильном банке по лицу. Собственная база фотоизображений и голосовых слепков у Тинькофф Банка сейчас многократно больше, чем в ЕБС, отметили в кредитной организации.

По мнению экспертов, внедрение подобной верификации слишком затратно, а плюсы его неочевидны. Банкам необходимо четко понимать, что затраты окупятся и услуги действительно будут востребованы клиентами. Некоторые банки не приемлют сбор личных данных, так как опасаются утечек информации, поскольку это огромный репутационный ущерб. Также из-за отсутствия недостаточно точно настроенных систем зачастую клиентам приходится проходить биоидентификацию несколько раз — ЕБС не распознает изображение лица или звук голоса, отметили эксперты.