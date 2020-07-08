ВТБ согласился в июле — августе реализовать пилотный проект по верификации физлиц с помощью биометрических данных, пишет «Коммерсант» . Операции в дистанционных банковских каналах обслуживания (ДБО) будут подтверждаться с использованием данных Единой биометрической системы (ЕБС), что должно заменить использование СМС, push-уведомлений, звонков в контакт-центр. В ВТБ сообщили, что в настоящее время ожидают от «Ростелекома» окончания доработки технологии для дальнейшего ее использования в сервисах ВТБ: в мобильном приложении для подтверждения высокорисковых операций и в офисах банка для верификации на входе, навигации по залу, при обслуживании на фронт-линии.

Ассоциация «Финтех» (АФТ) разослала своим участникам письмо «Статус реализации проекта «Удаленная идентификация», где отмечается, что согласование изменений в законопроект, расширяющий сбор и использование биометрии, не завершено, но работа над распространением биометрии продолжается. Как отмечается в письме, ВТБ не единственный банк, который мог бы внедрить данный сервис.

ФСБ выступила против расширенного использования биометрической системы Вокруг законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации граждан развернулась дискуссия.

В банках сочли нецелесообразным использование ЕБС для подтверждения операций, так как для этих целей проще использовать собственные решения, не завязанные на внешние интеграции с государственными системами. В Тинькофф Банке отметили, что кредитная организация уже использует распознавание речи в кол-центре как дополнительный фактор верификации и в момент подтверждения трансакций, в ближайшее время будет запущено подтверждение трансакций в мобильном банке по лицу. Собственная база фотоизображений и голосовых слепков у Тинькофф Банка сейчас многократно больше, чем в ЕБС, отметили в кредитной организации.

По мнению экспертов, внедрение подобной верификации слишком затратно, а плюсы его неочевидны. Банкам необходимо четко понимать, что затраты окупятся и услуги действительно будут востребованы клиентами. Некоторые банки не приемлют сбор личных данных, так как опасаются утечек информации, поскольку это огромный репутационный ущерб. Также из-за отсутствия недостаточно точно настроенных систем зачастую клиентам приходится проходить биоидентификацию несколько раз — ЕБС не распознает изображение лица или звук голоса, отметили эксперты.