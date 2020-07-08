Правительство определило порядок взаимоотношений между авиакомпаниями и пассажирами рейсов, отмененных на фоне пандемии из-за ограничений международного и внутреннего воздушного сообщения, пишет «Российская газета».
Авиакомпании получили право отказаться от своих обязательств и вернуть деньги клиенту или предложить ему в течение трех лет воспользоваться другим рейсом в счет ранее полученной платы. Пассажир может использовать эти средства частично или полностью, а в случае необходимости — доплатить за новый билет. При наличии мест на самолете авиакомпания не имеет право ограничивать выбор пассажира.
Положение касается авиабилетов в Китай или обратно с датой вылета с 1 февраля, а по всем остальным международным направлениям и внутренним перелетам — с 18 марта. Правила не распространяются на чартерные перевозки.
Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев.
Вернуть неиспользованные деньги пассажиры смогут не ранее чем через три года с даты отмененного рейса. Инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы, могут обратиться с заявлением раньше.