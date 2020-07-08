Правительство определило порядок взаимоотношений между авиакомпаниями и пассажирами рейсов, отмененных на фоне пандемии из-за ограничений международного и внутреннего воздушного сообщения, пишет «Российская газета» .

Авиакомпании получили право отказаться от своих обязательств и вернуть деньги клиенту или предложить ему в течение трех лет воспользоваться другим рейсом в счет ранее полученной платы. Пассажир может использовать эти средства частично или полностью, а в случае необходимости — доплатить за новый билет. При наличии мест на самолете авиакомпания не имеет право ограничивать выбор пассажира.

Положение касается авиабилетов в Китай или обратно с датой вылета с 1 февраля, а по всем остальным международным направлениям и внутренним перелетам — с 18 марта. Правила не распространяются на чартерные перевозки.

ФАС выступила за обращение выданных авиакомпаниями ваучеров Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

Вернуть неиспользованные деньги пассажиры смогут не ранее чем через три года с даты отмененного рейса. Инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы, могут обратиться с заявлением раньше.