Закон «О цифровых финансовых активах» («О ЦФА») находится на финишной прямой, он должен быть принят до конца весенней сессии, заявил РБК глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что на последнем совещании по этому вопросу стало понятно, что разногласий нет, теперь документ отправлен на согласование. Депутат отметил, что закон «О цифровой валюте» находится в стадии дискуссии и обсуждения.

По словам Аксакова, пока не просматривается срок рассмотрения закона «О цифровой валюте», но есть предложение, чтобы этот закон синхронизировался с точки зрения вступления в действие с законом «О ЦФА». Срок вступления закона «О ЦФА» обусловлен началом следующего года, 1 января 2021-го, подчеркнул Аксаков.

Он добавил, что сейчас будет вестись активная работа по согласованию позиций относительно закона «О цифровой валюте».

Минюст раскритиковал законопроект о криптовалютах Судебные приставы не смогут продавать изъятые цифровые активы.

Ранее в Минэкономразвития был направлен ряд законопроектов, касающихся оборота и выпуска криптовалюты и предусматривающих административную и уголовную ответственность за нарушения в их использовании. Сначала документы раскритиковали в сообществе, затем негативную позицию по этому вопросу высказали в нескольких министерствах, в частности в Минюсте, Минэкономики и Минкомсвязи.