Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте нескольких жилых домов, земельных участков и квартиры в рамках дела о банкротстве банка «Образование», говорится в определении суда.

Заявитель полагает, что «необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена злоупотреблением бывшим председателем правления банка «Образование» Александром Мираковым своими правами, выражающимся в направленности действий на сокрытие имущества от обращения на него взыскания». Однако суд отклонил заявление АСВ. Заявитель сам указывает, что в настоящее время отсутствуют сведения о каком-либо имуществе, зарегистрированном за Мираковым. В материалах дела также отсутствуют доказательства принадлежности ему спорного имущества.

В июне Мираков подал апелляционную жалобу на определение об аресте по заявлению АСВ его имущества в размере 18,5 млрд рублей. Он обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 19 мая.

Экс-глава банка «Образование» обжаловал арест имущества на 18,5 млрд рублей Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 19 мая.

В сентябре 2017 года АСВ рассказало, что инвентаризация банка «Образование» выявила недостачу имущества на общую сумму 34,5 млрд рублей. Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам на сумму 32,7 млрд рублей. Ранее ЦБ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 млрд рублей.