Клиенты банка «Открытие» — владельцы компаний малого и среднего бизнеса с июля 2020 года могут оформить бизнес-карту Mastercard с программой лояльности. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в банке.

«С помощью карты можно безопасно оплачивать ежедневные расходы и закупки, устанавливать автоплатежи на сервисы, вносить денежные средства на расчетный счет с выбором назначений платежа, а также снимать наличные в любом банкомате по единому тарифу и многое другое», — отмечается в релизе.

Программа лояльности по карте предусматривает до 5% кешбэка за траты на АЗС, в кафе и ресторанах, а также за расходы на строительство и ремонт. Максимальный ежемесячный кешбэк составляет 17 тыс. рублей.

«Банк приготовил приятный бонус для клиентов — призовой кешбэк в размере 2 тысяч рублей на расчетный счет при оформлении бизнес-карты в период с 1 июля по 31 августа 2020 года и совершении покупок на сумму от 10 тысяч рублей», — сообщил заместитель начальника управления платежных и небанковских сервисов департамента трансакционного бизнеса банка «Открытие» Тимур Бедрединов.



«Держатели бизнес-карт Mastercard могут зарегистрироваться в программе лояльности «Mastercard Бизнес-бонус». Это уникальный инструмент для малого и среднего бизнеса, который помогает предпринимателям оптимизировать расходы, получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: «бухгалтерия и финансы», «образование и развлечения», «реклама и продвижение», «товары и услуги», «транспорт и путешествия», — говорится также в сообщении.

