Премьер-министр России Михаил Мишустин допустил, что многие россияне, перешедшие на удаленную работу в период самоизоляции, продолжат работать в таком формате и после победы над пандемией.

«Весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло почти в пять раз, и многие продолжат работать в таком режиме и после победы над эпидемией», — сказал он во время онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

Самоизоляция сделала людей еще более зависимыми от цифрового мира, отметил премьер-министр. «Непрерывное предоставление государственных услуг онлайн приобрело чрезвычайную важность. Именно поэтому обеспечение безопасности граждан в цифровом пространстве — наш приоритет», — добавил Мишустин.