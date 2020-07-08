Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).

«Серьезные негативные последствия (пандемии) испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ выразил уверенность, что вызовы коронавируса «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул российский премьер.