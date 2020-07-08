Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Центробанком решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за II квартал удовлетворила 24 жалобы. Такие данные по состоянию на 1 апреля 2020 года приводит пресс-служба регулятора.

«В втором квартале в комиссию поступила 21 жалоба (в I квартале — 70 жалоб). По итогам рассмотрения во втором квартале по 28 жалобам комиссия приняла решение об удовлетворении, по 16 жалобам — об отказе в удовлетворении (с учетом жалоб, поступивших в первом квартале)», — указано в релизе.

Комиссия работает с 28 января 2018 года и за это время получила 646 обращений от членов органов управления, должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с решением о несоответствии их квалификации или деловой репутации необходимым требованиям.

Комиссия за все время своей работы удовлетворила 291 жалобу. По 242 жалобам принято решение об отказе. Еще 17 заявлений возвращено в связи с отсутствием предмета рассмотрения жалоб. Решения по состоянию на 1 июля 2020 года не приняты в отношении шести жалоб, срок рассмотрения по которым еще не наступил. Без рассмотрения осталось 90 жалоб, поскольку они не соответствовали установленным требованиям.

Также Банк России опубликовал обзор практики рассмотрения комиссией жалоб за первое полугодие 2020 года. В нем для сохранения конфиденциальности приводятся ряд обезличенных примеров, подготовленных на основании жалоб, рассмотренных комиссией, и краткое описание принятых решений.



По закону деловая репутация может быть восстановлена, если заявитель представит доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), повлекших негативные последствия для финансовой организации.