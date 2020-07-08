Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал международное сообщество объединить усилия для улучшения ситуации на рынке труда. Как отметил он в среду в видеообращении к участникам Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда, вызовы, которые поставил коронавирус перед рынком труда, требуют совместного убедительного ответа.

По словам главы Кабмина, Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего в сфере труда на основе принятой в прошлом году декларации МОТ. Мишустин подчеркнул, что этот документ позволяет сформировать эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путем улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания рабочих мест.

«В центре наших усилий должен находиться человек, как это и подразумевается подходами Международной организации труда в области достойного труда», — отметил глава Кабмина.

Он напомнил, что правительство России приняло комплекс мер для улучшения ситуации на рынке труда, в том числе оказание адресной социальной поддержки гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса. Кроме того, приняты решения об увеличении размера пособий по безработице, расширении круга лиц, которые сохранили право на получение таких пособий. Предусмотрена выплата к пособию по безработице на детей для родителей, признанных безработными.