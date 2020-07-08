«ДОМ.РФ» докапитализирует свой банк почти на 1,5 млрд рублей путем размещения обыкновенных именных акций, говорится в материалах кредитной организации.



«Увеличить уставный капитал банка на сумму 1 489 300 000 (один миллиард четыреста восемьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей путем размещения обыкновенных именных акций», — приводится в материалах банка решение его акционера — госкорпорации «ДОМ.РФ».

Планируется разместить 14 893 акции по закрытой подписке стоимостью 100 тыс. рублей каждая. Размещение произойдет в пользу «ДОМ.РФ».

По данным на сайте ЦБ, уставный капитал банка «ДОМ.РФ» составляет 77,4 млрд рублей.