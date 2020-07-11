• Мультивалютные карты с процентом на остаток и кешбэком акциями — как это работает и сколько стоит. Во сколько это обходится их клиентам, узнаем в «Разборе Банки.ру».



• До конца лета в России должны появиться стандарты размещения «зеленых» облигаций. О том, зачем компании их выпускают, сколько на них можно заработать и кто их будет покупать, читаем в материале Банки.ру.

• Банки начали ухудшать условия по кешбэку задним числом. На это жалуются клиенты РСХБ, АТБ и Банка ДОМ.РФ в «Народном рейтинге» Банки.ру. О том, кто неправ и как добиться обещанных бонусов, можно узнать в публикации «Кешбэка больше нет».

• Майский фьючерс Мосбиржи на нефть WTI принес трейдерам 1 млрд рублей убытков. Трейдеры требуют компенсации от биржи, та утверждает, что действовала по регламенту. Выясняем, «Кто должен заплатить за нефть по минус 37 долларов».

• Распланировали отпуск, приобрели билеты... А о страховке позаботились? Чем отличаются ВЗР от полисов путешественников и стоит ли ограничиться ОМС, если собираетесь провести отпуск на родине, разбираемся в рубрике #оденьгахпросто.