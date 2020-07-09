Государственная дума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам в возрасте от 40 лет ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Это решение позволит нашим гражданам ежегодно получать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение диспансеризации — залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний. Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан», — прокомментировал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.



Он напомнил, что ранее ГД приняла закон, который дает возможность гражданам предпенсионного и пенсионного возраста получить не один, а два выходных дня для прохождения диспансеризации.