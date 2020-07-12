В Русфинанс Банке ставка для клиента уменьшается на 0,5 процентного пункта годовых при оформлении заявки на кредит через онлайн-форму на сайте банка. Итоговое решение будет готово в течение одной минуты, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для оформления онлайн-заявки достаточно предоставить два документа: паспорт и любой другой документ, удостоверяющий личность. С помощью кредитного калькулятора клиент может подобрать для себя комфортный ежемесячный платеж и другие кредитные условия», — говорится в релизе.

Решение банка действительно 90 дней, в течение которых клиенту достаточно прийти в автосалон и оформить покупку автомобиля.

«С учетом предложенного снижения на 0,5 процентного пункта годовых уровень доступных для одобрения через онлайн-заявку ставок теперь начинается от 1,9%. Такую ставку, например, можно получить, оформив кредит на автомобиль, приобретенный у наших партнеров Peugeot и Citroen», — прокомментировал начальник управления продуктовой политики Русфинанс Банка Павел Серый.