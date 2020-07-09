Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило банку «Союз» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B+/B». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный».

«Подтверждение рейтингов обусловлено нашими ожиданиями того, что банк «Союз» сможет противостоять давлению, вызванному ухудшением экономической ситуации в России на фоне пандемии COVID-19 и снижения темпов экономического роста. Мы полагаем, что значительные запасы капитала и ликвидности позволят банку абсорбировать непредвиденное увеличение расходов на формирование резервов по кредитам и компенсировать связанное с этим давление на показатели прибыли», — отмечается в релизе агентства.

По оценке аналитиков, банк придерживается консервативной практики управления рисками, учитывая текущую нестабильность на рынке. Банк существенно ужесточил требования к андеррайтингу, и агентство ожидает, что его кредитный портфель может сократиться примерно на 7% в 2020 году, при этом в S&P полагают, что восстановление объемов кредитования в 2021-м будет зависеть от операционных условий. Как ожидают эксперты, розничные автокредиты и факторинговые операции будут ключевыми направлениями, поддерживающими рост кредитного портфеля банка в соответствии с его стратегией на среднесрочную перспективу.

В агентстве позитивно оценивают тот факт, что банк значительно расчистил баланс от проблемных кредитов, выданных в прошлые периоды. Вместе с тем аналитики отмечают, что «Союз» придерживается консервативной политики в отношении андеррайтинга лишь относительно непродолжительное время и сложные в настоящий момент экономические условия станут проверкой его способности поддерживать качество активов в период экономического спада.

По мнению экспертов, банк по-прежнему будет поддерживать адекватные запасы капитала, несмотря на давление, оказываемое на коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска, со стороны прогнозируемого повышения потерь по кредитам. В S&P прогнозируют снижение чистой процентной маржи «Союза» примерно до 4,5% в 2020 году (на фоне общего давления на маржу в российском банковском секторе) и ее восстановления приблизительно до 4,9% в следующие два года. «Затраты на резервирование для вновь выданных кредитов будут составлять, на наш взгляд, около 2—2,5% совокупного кредитного портфеля в течение того же периода, что в целом соответствует нашим ожиданиям по российскому банковскому сектору», — добавляют аналитики.

«Мы ожидаем, что ресурсная база банка, представленная главным образом депозитами корпоративных и розничных клиентов, будет оставаться стабильной ввиду устоявшихся отношений с крупнейшими корпоративными вкладчиками и отсутствием зависимости от средств, привлекаемых с рынков капитала», — пишет S&P.



Также эксперты констатируют, что банк имеет достаточно крупные запасы ликвидности.