Испанская полиция задержала почти сто человек по обвинению в хищении полумиллиона евро при помощи интернет-мошенничества, говорится в сообщении Национальной полиции.

Для хищения денег использовался сим-вопинг — вид мошенничества, при котором преступник, узнав номер телефона жертвы, перевыпускает ее сим-карту, чтобы получить полный доступ к банковскому счету.

Операция проводилась в различных регионах страны, задержаны 94 человека, которым могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, членстве в преступной группировке, подделке документов. Сумма похищенного составляет 504,8 тыс. евро, у одной из жертв с банковского счета были украдены 240 тыс.

Расследование началось после того, как полиции стало известно об аналогичных случаях хищения денег в различных регионах страны. Следствие выяснило, что преступления совершает одна группировка, роли в которой были четко распределены.