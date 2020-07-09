Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кетовскому Коммерческому Банку на уровне «ruВ-» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватными достаточностью капитала, рентабельностью, ликвидной позицией, низким качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка формируют ссудный портфель юрлиц и ИП (66% валовых активов на 1 мая 2020-го), а также остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России и коммерческих банках (22%). Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц (65% привлеченных средств на 1 мая 2020-го), стоимость которых оценивается как приемлемая (6% за I квартал 2020 года с переводом в годовое выражение).