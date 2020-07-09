Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,9625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 43,5 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,4925—71,0875 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,15 рубля, уменьшившись на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,4 тыс. сделок на 595,2 млн евро по курсам от 79,95 до 80,6775 рубля за евро.

Рубль окреп по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Российская валюта продолжила укрепление, несмотря на ухудшение внешних условий, в частности снижение цен на нефть. При этом динамика валют развивающихся стран оказала рублю поддержку. Однако, несмотря на сегодняшнее снижение, пара доллар/рубль продолжает движение в нижней половине диапазона 70—75 рублей. Ухудшение же внешней конъюнктуры может в ближайшие сессии вызвать активизацию продаж в рубле, что позволит американской валюте отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии», — комментирует эксперт.