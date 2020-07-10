Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 45 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 38 копеек. На 10:13 мск курс доллара вырос на 41 копейку и составил 71,32 рубля, а евро подорожал до 80,29 рубля (плюс 29 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра для рубля сложился негативный внешний фон. По его словам, российская валюта перейдет к снижению, что позволит паре доллар/рубль уже в начале сессии отыграть большую часть потерь предыдущего дня и выйти выше 71 рубля. В дальнейшем американская валюта попытается продолжить восстановление, в ходе сессии ожидается сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70—75 рублей.

«Рубль вчера, несмотря на падение нефти и начавшиеся распродажи акций, подрос. Возможно, кто-то из крупных компаний вышел на рынок с продажей валюты для аккумулирования рублей под выплаты дивидендов. Если сегодня ни у кого не будет такой острой потребности в рублях, российская валюта отыграет негатив и быстро уйдет в район 71,5 рубля за доллар. Девальвация рубля, как всегда, окажет поддержку акциям черных металлургов», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.