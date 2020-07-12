• Центробанк объявил о запуске в рамках Системы быстрых платежей сервиса pull-переводов между счетами клиента, а Сбербанк запустил систему платежных сервисов SberPay, к которой планирует подключить все платежные системы до начала IV квартала. СМИ на этой неделе сообщили, что банки попросили ЦБ о возможности идентифицировать юрлиц по видеосвязи, ВТБ согласился в июле — августе реализовать пилотный проект по верификации физлиц с помощью биометрических данных, а правительство планирует дополнительно выделить госкорпорации «ВЭБ.РФ» 230 млрд рублей в следующие три года. Между тем в S&P спрогнозировали падение чистой прибыли российских банков в 2020 году как минимум вдвое, а также рассказали о рисках для банковского сектора РФ в связи с цифровой трансформацией. В свою очередь аналитики Fitch ожидают, что большинство российских банков смогут компенсировать возрастающие на фоне «коронавирусного» кризиса расходы на резервы под обесценение кредитов за счет прибыли без существенного давления на их капитал. Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам обновила антирекорд, опустившись до 4,8% по итогам третьей декады июня, сообщил на уходящей неделе ЦБ. В Кабмине при этом не поддержали увеличение размера вклада, доход с которого облагается НДФЛ, зато одобрили штрафование банков за «выбивание» кредитных долгов. Госдума же приняла в первом чтении законопроекты о запрете банкам навязывать гражданам допуслуги при оформлении кредитов и блокировать счета без объяснения причин. Тем временем оборот наличных в России возвращается на докризисные уровни, а данные опросов свидетельствуют, что восемь из десяти россиян не готовы отказаться от использования наличных.

• За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей возросла с 38,1% до 44,6%, при этом наибольшее число россиян живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют результаты опроса СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-технического центра «Перспектива». При этом в Минэкономразвития заверили, что I квартале доходы росли в номинальном и реальном выражении. Согласно данным лаборатории «СберДанные», 75% работающего населения трудится в отраслях, где доходы упали во время пандемии При этом количество банкротств физлиц в первом полугодии выросло на 47,2% год к году. Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года, свидетельствуют результаты мониторинга РАНХиГС. Доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась в том же 2019 году по сравнению с 2018-м, при этом в 11 регионах страны этот показатель превысил 20%, свидетельствуют данные «РИА Рейтинг». В среднем по России он был выше 12%, в Ямало-Ненецком округе оказался минимальным, а в Туве — максимальным. Премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе заявил, что достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой в связи с пандемией коронавируса. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечает, что пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки. Между тем Совет по правам человека при президенте выступил с предложением отменить все выписанные в период пандемии коронавируса COVID-19 штрафы за нарушения самоизоляции, которые не повлекли негативных последствий, поскольку в нынешней экономической ситуации оплата «довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей».

• Самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России, считает председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Международные инвесторы активно сокращают присутствие на российском рынке. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%. При этом зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев полагает, что падение мировой экономики может превысить 5%, если случится вторая волна пандемии коронавируса. Между тем эксперты ВШЭ увидели первые признаки восстановления экономики после пандемии. Банк России на этой неделе сообщил, что динамика входящих платежей указывает на дальнейшее восстановление экономической активности в конце июня — начале июля. Также регулятор оценил укрепление рубля в июне: российская валюта укрепилась к доллару по номинальному курсу на 4,9% по сравнению с маем, а к евро — на 1,4%. Впрочем, на этой неделе впервые с мая биржевой курс доллара превысил 72 рубля, курс евро поднялся выше 81 рубля.

• Президент России Владимир Путин поручил реализовать к IV кварталу 2021 года меры по восстановлению численности работающих россиян до уровня 2019 года. Эксперты уже увидели рост числа вакансий для преподавателей и госслужащих. При этом жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса. На этой неделе стало известно, что минимальное пособие по безработице в 4,5 тыс. рублей сохранится до августа. В течение лета правительство выделит 13,5 млрд рублей на выплату пособий по безработице, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также подчеркнул, что российские власти постарались максимально снизить затраты бизнеса, чтобы сохранить рабочие места, и призвал международное сообщество объединить усилия для улучшения ситуации на рынке труда. Премьер-министр допустил, что многие россияне, перешедшие на удаленную работу в период самоизоляции, продолжат работать в таком формате и после победы над пандемией. По прогнозу Минтруда, останутся на «удаленке» после снятия ограничительных мер до 5% работников. Работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудится их удаленный сотрудник. При этом большинство работодателей удовлетворены качеством работы сотрудников на «удаленке». Эксперты уже определили самые высокооплачиваемые работы на «удаленке», а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на «удаленке» рабочая неделя может быть короче.

• Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов. При этом количество краж средств с банковских счетов граждан с использованием переводов с карты на карту за время пандемии выросло в среднем в шесть раз. Злоумышленники находят все новые способы мошенничества: они берут смартфоны в лизинг и перепродают их, а также используют сервис видеоконференций Zoom для обмана пользователей методом социальной инженерии. Group-IB раскрыла новую схему кибератак на банки и компании, а «Лаборатория Касперского» обнаружила необычную схему распространения вредоносного ПО. Весной 2020 года активность киберпреступников выросла, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, а в МВД констатировали существенный рост числа киберпреступлений в первом полугодии. Между тем в Group-IB ожидают, что пандемия коронавируса может стать толчком для долгосрочного роста киберпреступности в России. А Ассоциация банков России представила банковскому сообществу новый механизм борьбы с кибермошенниками, предполагающий автоматическую блокировку средств на счете злоумышленника по заявлению потерпевшего.