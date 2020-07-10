Большинство россиян по-прежнему не готовы отказаться от наличных денег, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения пользоваться во время пандемии безналичным способом оплаты товаров и услуг. Это выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов РФ.

Так, 78% респондентов не хотят отказываться от наличных денег. Свой ответ они объясняют тем, что «безналичные деньги недостаточно защищены»; «не все можно приобрести по безналу»; «на всякий случай небольшой запас наличности должен быть»; «в карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру»; «это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно». Только 12% опрошенных хотели бы полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от наличных средств.

Мужчины чаще поддерживали идею перехода на безналичный расчет: 14% против 9% женщин. Молодежь безналичным деньгам доверяет чаще: среди респондентов моложе 24 лет каждый пятый готов отказаться от наличных денег. Но даже в этой возрастной группе процент неготовых отказаться от бумажных денег еще очень велик — 63%.

Самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тыс. в месяц (83% в каждом из случаев).



По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года доля россиян, которых пугает перспектива полностью отказаться от наличных денег, возросла на 10 процентных пунктов.