Россельхозбанк снизил ставки по всем основным программам ипотечного кредитования. Об этом объявили в банке, уточнив, что максимальное снижение составляет 1,95 процентного пункта.

Теперь получить кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно по ставке от 7,65%; для покупки жилья на первичном рынке действует программа кредитования «Ипотека с господдержкой — 2020» со ставкой 5,9%. Для клиентов, получающих кредит на первичном рынке на условиях, не соответствующих программе «Ипотека с господдержкой — 2020», РСХБ предлагает ставки от 7,5% с первоначальным взносом от 20%.

Также РСХБ предлагает своим клиентам рефинансировать действующие ипотечные кредиты по ставке от 8% годовых.

Кроме того, уменьшены ставки по специальным ипотечным программам для военнослужащих. Минимальная ставка по программе «Военная ипотека» теперь равна 7,5% годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования кредитов, ранее полученных заемщиками в других банках.



Снижение коснулось и ряда программ с господдержкой. Так, граждане РФ, имеющие детей, по льготной процентной ставке 4,6% годовых могут получить в РСХБ кредит на покупку жилья на вторичном и первичном рынке либо рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты.

