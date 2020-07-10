БайкалИнвестБанк стал участником Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ.

«У клиентов БайкалИнвестБанка появится возможность переводить деньги в другие банки по номеру телефона, а также получать такие переводы. Данная услуга подключается бесплатно. При этом переводы в сумме до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии», — отмечается в сообщении банка.

Как уточняется, ядром IT-решения для подключения банка к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны» — сертифицированного процессора для участников СБП. В качестве клиентского канала для переводов в среде СБП служит онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru.



Технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания» «Золотой короны» Андрей Надточий отметил, что на сегодняшний день более 30 из 70 участников СБП, выполнивших сертификацию промышленного решения, используют для работы комплекс решений ЦФТ.