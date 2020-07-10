Зарплаты в медицине, информации и связи, образовании и госуправлении за весенние месяцы выросли, однако в основном это произошло благодаря дополнительным государственным выплатам. Такие данные нового исследования лаборатории «СберДанные», посвященного ситуации с зарплатами россиян с марта по май 2020 года, приводит Сбербанк, уточняя, что они также представлены на его аналитическом портале SberIndex.

Допвыплаты от государства повысили уровень дохода врачей-бюджетников, а учителя государственных школ получили отпускные, поясняют аналитики. Поэтому в секторе бюджетных предприятий объемы оплаты труда увеличились на 0,6%. При этом у тех же учителей и медиков, работающих в частном секторе, зарплаты сократились на 15%.

«Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше. Дело в том, что речь большей частью идет о выплатах на детей, а получали их в основном женщины — и работающие, и домохозяйки», — отмечается в материале.

По предварительным данным, в июне тех, кто получает зарплату, стало существенно больше. Свежие цифры по объему выплаченных трудовых доходов за июнь будут опубликованы на SberIndex.ru 16 июля.

В Сбербанке указывают, что 75% работающего населения трудится в отраслях, где доходы упали. В начале апреля самые крупные предприятия почти не сократили выплаты, но в мае именно их сотрудники получили на руки меньше остальных.

Больше всего зарплаты упали не в малом бизнесе, пришли к выводу исследователи: сильнее всего пострадали от коронавируса гостиницы, сетевые рестораны, предприятия культуры и спорта, а многие из них принадлежат к крупным и средним компаниям.

Тяжелее всего пришлось тем, чья работа была связана с туризмом. Самое глубокое падение доходов — на 27,8% по сравнению с прошлым годом — зафиксировано в сфере гостиниц и общепита. Среди антилидеров по зарплатам — транспорт, культура и спорт: здесь наблюдалось снижение в пределах 8,2—8,6%.



«В целом доходы работающих россиян за все три «коронавирусных» месяца снизились на 4%. Кошельки стали легче у половины трудящихся, а 20% вынуждены были столкнуться с тем, что их зарплаты сократились на треть и более», — отмечают авторы обзора, напоминая, что «это официальный повод получить у банка кредитные каникулы».