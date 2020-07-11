Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию по торговому эквайрингу, следует из релиза финучреждения.

«В рамках новых договоров эквайринга, которые будут заключены банком с предприятиями отдельных видов деятельности в период по 31 декабря 2020 года, ставка комиссии составит 1,5%. Акционная ставка 1,5% устанавливается без требований к обороту, оборудованию и наличию счета в банке. Кроме того, банк не устанавливает минимальный размер комиссии. Ставка продолжит свое действие и после 31 декабря: главное условие акции — успеть до этого момента заключить договор», — сказано в сообщении.

Предложение распространяется на предприятия следующих видов деятельности: клиники, больницы, медицинские лаборатории, лицензированные врачи, занимающиеся общей или специализированной медициной, офтальмологи и оптометристы, персональный лечебный уход, стоматологи и ортодонты, школы начальные и средние, колледжи, университеты, профессиональные училища, техникумы, бакалейные магазины и супермаркеты, предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты.

Для компаний, вид деятельности которых соответствует первым трем пунктам, по договору устанавливается тариф 1,5%, но на период по 30 сентября 2020 года он будет снижен до 1%, уточнили в банке.