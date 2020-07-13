Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с «удаленкой», например траты на электричество, пишут «Известия» . Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок к Трудовому кодексу РФ о дистанционном режиме работы. Законопроект подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. В своем отзыве Минтруд отметил, что авторам стоит уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Также проект дополнят перечнем последствий, которые возникают при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.

Из законопроекта следует также, что сотрудник на «удаленке» вправе использовать личное оборудование, программно-технические средства, а также средства защиты информации. Может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают при работе на своем компьютере. Такой пункт может появиться в коллективных договорах, локальных нормативных актах, трудовых договорах о дистанционной работе. Согласно тексту законопроекта, компенсация не будет обязанностью работодателя, это скорее предмет торга. В частности, работник сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера, который он ежедневно использует, и так далее.

Работодателям могут запретить отслеживать место нахождения сотрудников на «удаленке» Также необходимо законодательно определить причины увольнения и способы проверки сотрудников.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что, согласно предлагаемым поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию при удаленном режиме работы решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

По словам экспертов, в условиях новой реальности нужно создать форму отчетности для сотрудников (как они могут подтвердить, что начали рабочий день), а также обозначить, как следует организовать режим труда и отдыха. Более того, сделать обязательным обсуждение вопроса о возмещении дополнительных расходов у работников (на электроэнергию, амортизацию оборудования). Дополнительные расходы граждан можно определить расчетным методом, исходя из энергопотребления оборудования, например, сколько киловатт в час будет расходовать постоянно включенный компьютер и так далее, отметили эксперты.